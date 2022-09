Europese gasprijs zakt verder naar laagste niveau sinds eind juli

Mijnenergie Gasprijs halveert ten opzichte van record­koers eind augustus: zullen we dat ook voelen in onze portemon­nee?

De gasprijzen blijven dalen. De Nederlandse TTF-gasfuture, die bepalend is voor de prijzen in Europa, bedraagt nog 174,50 euro per megawattuur. Dat is het laagste peil sinds 25 juli en is bijna de helft van de recordkoers van eind augustus. Maar zal je die daling ook in je portemonnee gewaar worden? Mijnenergie.be legt uit.

19 september