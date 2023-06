Europese gasprijs weer omlaag na forse stijging vorige week

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Hier kan je een jacuzzi kopen voor maar 199 euro

De zomer is in het land en zal nog zeker een week aanhouden. Het ideale moment om een jacuzzi aan te schaffen voor in de tuin, volgens Promojagers België. “Doe-het-zelfzaak Van Cranenbroek heeft deze maand een indrukwekkende promo waarbij je al een bubbelbad kan kopen voor amper 199 euro”, aldus Promojagerbeheerder Gunther Devisch.