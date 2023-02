Europese gasprijs daalt naar laagste punt op anderhalf jaar tijd: hoe snel voelen we dat op onze factuur?

Hoe bescherm je jouw erfenis als je op scheiden staat? “Onder deze 4 voorwaar­den kan je je ex volledig onterven”

De voormalige vrouw van de in 2004 overleden volkszanger André Hazes zou er onterecht met zijn erfenis vandoor zijn gegaan. Zo wordt geopperd in de rechtszaak die daar momenteel over loopt. Wat zegt de wet hierover in ons land? En hoe kun je jezelf beschermen als je officieel nog gehuwd bent, maar de echtscheidingsprocedure in gang is gezet? Onze geldexperte Ayfer Aydogan, advocate aan de balie van Antwerpen, brengt raad.