Europese Commissie roept Volkswagen op om álle benadeelden van dieselgate in Europa te vergoeden

Monsterpro­ces over diesel­schan­daal Volkswagen begint vandaag

16 september Het proces over het omvangrijke dieselschandaal bij het Duitse autoconcern Volkswagen begint donderdag bij de rechtbank in de stad Braunschweig. Vier aangeklaagden zullen verschijnen. Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn is niet aanwezig in verband met gezondheidsproblemen. Zijn proces is uitgesteld.