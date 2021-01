Europese Centrale Bank zoekt feedback op plan rond nieuwe ‘digitale euro’

Beleggers over hun vertrouwen in de bitcoin: “Dit is mijn stukje van een Van Gogh”

11:20 Wat is dat toch met die bitcoin? Het jaar was nog maar een week oud toen de virtuele munt even door de grens van 40.000 dollar brak. Jonge beleggers van het eerste uur zagen hun vertrouwen gesterkt en noemen het “goud op steroïden”. “Mijn zoontje zegt al: doe maar wat stukjes bitcoin voor kerst.” Maar weinig specialisten steken hun handen ervoor in het vuur: “Zij speculeren op het einde van de wereld.”