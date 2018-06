Europese Centrale Bank bergt bazooka op Redactie

14 juni 2018

15u20

Bron: Belga, ANP 0 Geld De Europese Centrale Bank (ECB) gaat helemaal stoppen met omvangrijk opkoopprogramma van obligaties, de 'bazooka'. Het maandelijkse opkoopprogramma van 30 miljard euro loopt door tot eind september. Daarna wordt het programma, waarmee de ECB geld in de markt pompt, gehalveerd tot 15 miljard euro. Eind december loopt het programma volledig af.

Deze beslissing betekent het einde van de monetaire stimulus of het 'quantitative easing', een soepel monetair beleid waarbij de ECB via het opkopen maandelijks miljarden in de economie pompt – zodat bedrijven en gezinnen gemakkelijker een lening krijgen. De maatregel moet de economie aanzwengelen en dat lijkt inmiddels te lukken. De Europese economie trekt aan en de inflatie gaat gestaag richting 2 procent, het inflatiedoel van de ECB.

Sinds de start van het programma in maart 2015 kocht de ECB al voor zowat 2.400 miljard euro op. Sinds medio 2016 komt niet alleen schuldpapieren van de overheden in aanmerking, maar ook van bedrijven. Eind 2016 werd het maandelijkse ritme al van 80 naar 60 miljard euro herleid. In januari dit jaar volgde de halvering tot 30 miljard.



De beleidsmakers houden nog wel een slag om de arm. Als er opeens afwijkende gegevens binnenkomen dan kan het zijn dat ze nog van koers wijzigen.



De financiële markten hielden er al rekening mee dat de ECB bij het rentebesluit van donderdag mogelijk plannen zou gaan aankondigen voor het beëindigen van het steunbeleid. De koers van de euro ging na het naar buiten komen van het nieuws ten opzichte van de dollar omlaag. De beursgraadmeters op de aandelenmarkten veerden juist iets op.

Rentetarieven

Het ECB-bestuur verwacht dat de rentetarieven tot minstens de zomer van 2019 op de huidige historisch lage niveaus blijven. Het belangrijkste rentetarief, de herfinancieringsrente, blijft zo op 0 procent – het gaat om de rente die banken betalen wanneer ze geld lenen bij de ECB.



De depositorente blijft onveranderd op -0,4 procent: dit betekent dat een bank moet betalen wanneer ze zelf geld parkeert bij de ECB. De rentes blijven op hun huidige niveau zo lang als nodig zodat de evolutie van de inflatie in lijn blijft met de verwachtingen. De ECB streeft een inflatie van net geen 2 procent na.