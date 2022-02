Europese beurzen herstellen na opening in het rood door crisis Oekraïne

De verliezen op de Europese beurzen van dinsdagochtend zijn rond de middag al flink getemperd. Sommige indices staan zelfs in de plus.

Lees alles over het conflict in Oekraïne in ons dossier.

In Brussel noteerde de Bel20 omstreeks 13.15 uur op een verlies van ongeveer 0,22 procent. De sterindex opende de dag nog met een verlies van meer dan 2 procent. Enkele van de twintig aandelen, zoals investeringsmaatschappij Sofina of metaalbedrijf Aperam, noteren nu in de plus.

Ook elders in Europa worden de koersverliezen teruggedrongen. De Stoxx 600 Index noteerde zelfs 0,2 procent hoger. Tegenover de piek begin januari staat de Europese beursgraadmeter wel nog altijd 8 procent lager.

Naast de geopolitieke spanningen rond Oekraïne speelt bij beleggers ook de verwachting dat de centrale banken hun monetaire beleid gaan verstrakken.

Russische beurs opnieuw onderuit

De Russische beurs gaat dinsdag diep in het rood nu de spanningen in Oekraïne stijgen en westerse sancties dreigen.

Op de beurs van Moskou verliest de sterindex RTS (berekend in dollars) bij opening 9,9 procent, en de Moex-index (berekend in roebel) 8,5 procent. De vrees voor westerse sancties weegt op de aandelen. Maandag verloor de Moex-index al tot 14 procent: de zwaarste daling sinds de financiële crisis van 2008.

Aziatische beurzen sloten flink lager af

De beursgraadmeters in Azië stonden dinsdag flink onder druk als gevolg van de opgelopen spanningen in de grensregio tussen Oekraïne en Rusland. Verder stonden Chinese techbedrijven onder druk door nieuwe zorgen over plannen van autoriteiten in het land om de sector verder te reguleren.

Webwinkelbedrijf Alibaba was een opvallende daler in Hongkong met een verlies van 3,6 procent. Naar verluidt is Peking begonnen met een nieuwe ronde van controles bij fintechbedrijf Ant Group, waar Alibaba een groot belang in heeft. Maaltijdbezorger Meituan stond bijna 7 procent lager nadat Peking het bedrijf had opgedragen de prijzen te verlagen. Ook Tencent (-2,1 procent) stond onder druk, ook al ontkende dat techconcern dat er opnieuw onderzoek wordt gedaan naar zijn kernactiviteiten.

De Hang Seng-index noteerde 3,1 procent lager en zakte tot het laagste niveau in vijf maanden tijd. De daling was deels het gevolg van de maatregelen die worden genomen door de Chinese autoriteiten tegen private ondernemingen en deels door de Russisch-Oekraïense spanningen.

In Japan verloor de Nikkei-index vanwege de oorlogsdreiging 1,7 procent. De Kospi in Zuid-Korea en de Australische All Ordinaries leverden tot 1,5 procent in.