Europese beurzen hebben coronacrash uitgezweet: aandelen gemiddeld weer op niveau van februari 2020

Sparen Hoeveel brengt buiten­lands vastgoed op?

2 april Investeren in vastgoed is al een tijdje populair, met dank aan de lage rente. Misschien droomt u ook wel van een stekje ergens aan de Franse of Spaanse kust, in de hoop om het te verhuren. Maar levert dat ook een beter rendement op dan een opbrengsteigendom in België? Spaargids.be bekeek de cijfers én de vele vragen die bij zo’n onderneming komen kijken.