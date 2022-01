Europese bedrijven investeren weer evenveel als voor uitbraak pandemie

Premier De Croo ziet index­sprong niet zitten: “We zitten in een zeer turbulent moment”

Premier Alexander De Croo ziet een indexsprong, waar ondernemersorganisatie Voka vandaag op haar nieuwjaarsreceptie op aandrong, niet zitten. “Op dit moment is er stabiliteit nodig. Op termijn, als er een meerderheid voor is, kan de discussie hierover aangegaan worden” over een algemene hervorming van de loonindexering, zei de liberale premier in de marge van de nieuwjaarsviering.

