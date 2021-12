Europeanen hebben voor miljarden euro's aan oude valuta opgepot

Het is niet duidelijk waarom het geld nog niet is ingewisseld. Mogelijk gaat het om vergeten spaargeld dat bijvoorbeeld onder een matras is verborgen. Het kunnen ook aandenkens zijn uit het tijdperk van voor de euro.



Het is wel bekend dat de overgrote meerderheid van het geld zich in Duitsland bevindt. Contant geld is daar nog steeds populair en bij de Bundesbank is het nog altijd mogelijk om Duitse marken in te inwisselen. Daar heeft de Duitse centrale bank nog geen tijdslimiet voor ingesteld.