Europa zet licht op groen voor Belgische 'bazooka' van 50 miljard euro

11 april 2020

14u03

Bron: Belga, VTM NIEUWS 1 Geld De Europese Commissie heeft zaterdag het licht op groen gezet voor de Belgische garantieregeling van 50 miljard euro, de zogenaamde 'bazooka' tegen de coronacrisis. Ook de superkern gaf zaterdagvoormiddag zijn fiat aan het uitvoeringsbesluit. Dat heeft federaal vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) bekendgemaakt.



Minister De Croo bereidt al langer een soort buffer van 50 miljard voor om ervoor te zorgen dat bedrijven garanties krijgen voor nieuwe kredieten. Over die 'bazooka' van 50 miljard euro was eerder al een akkoord bereikt, maar er was nog groen licht van Europa nodig. Dat is er nu. En ook op het uitgebreide kernkabinet, de zogenaamde 'superkern', werd de regeling zaterdagvoormiddag goedgekeurd.

Die ‘superkern’ bestaat uit de top van de federale regering, de bevoegde ministers en vertegenwoordigers van de partijen die de volmachten van de regering steunen (socialisten, groenen, N-VA, cdH en DéFI). Met uitzondering van N-VA zijn het steevast de voorzitters van die zeven partijen die naar het overleg afzakken.

Degressiviteit van werkloosheid

Over de toekenning van een coronapremie voor mensen die blijven werken, is nog niets beslist, benadrukte financiënminister De Croo in een reactie aan VTM NIEUWS. Zeker is wel al dat de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering wordt bevroren. Dat betekent dat werkzoekenden hun uitkering niet zullen zien dalen tijdens de coronacrisis. Normaal daalt de uitkering naarmate iemand langer werkloos is, maar dat systeem wordt on hold gezet.

“Wie vandaag werkzoekende is, kan natuurlijk niet op zoek naar een nieuwe job. De degressiviteit wordt bevroren”, zegt De Croo. “Er is dus geen verlaging van de werkloosheidsuitkering voor mensen die vandaag werkloos zijn.”

Tegenover Belga verklaarde de minister eerder dat “bedrijven die voor de coronacrisis gezond waren, dat ook na de crisis moeten zijn". "Een vlotte kredietverlening is daarbij essentieel. Het activeren van deze garantieregeling is opnieuw een belangrijke stap om de financiering van onze kmo's en bedrijven de volgende maanden te waarborgen", aldus de Open Vld-minister.

(Retroactief) van kracht vanaf 1 april 2020

Onder de garantieregeling die nu groen licht krijgt van de Europese Commissie, vallen alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden die banken tot en met 30 september 2020 zullen verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, zelfstandigen en non-profit organisaties. De regeling is (retroactief) van kracht vanaf 1 april 2020.

Banken hebben de mogelijkheid om 15 procent nieuwe kredieten buiten de waarborgregeling te plaatsen. Op deze manier wordt vermeden dat bedrijven die niet getroffen zijn door de coronacrisis de vergoeding in het kader van de waarborgregeling moeten betalen. De Nationale Bank en de Thesaurie zullen samen met Febelfin de nieuwe garantieregeling monitoren en opvolgen.

