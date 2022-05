Europa wil sancties op Russische olie: Wat betekent dat voor jou? In welke producten vind je olie en wat mogen we verwachten?

“Een mooie jeans zal in de zomer niet 130 euro, maar 140 euro kosten”: onze geldexpert bespreekt de inflatie­cij­fers

In april is de inflatie in ons land stabiel gebleven ten opzichte van de maand maart. Ons geld is de afgelopen maand 8,31 procent minder waard geworden. Hoe lang zal de inflatie zo hoog blijven? Of hebben we de piek bereikt? We vroegen het aan onze geldexperte Véronique Goossens: “Speculatie met voedingsprijzen valt niet uit te sluiten.”

28 april