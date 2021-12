Europa wil nieuwe eurobiljetten, maar wat is het verhaal achter de huidige afbeeldingen?

De euro werd geïntroduceerd in 1999, maar pas in 2002 kwamen de eerste munten en biljetten op de markt. De voorbije jaren vond een geleidelijke upgrade plaats, waarbij de biljetten van de tweede generatie veiliger zijn en minder snel verslijten. Aan het ontwerp of de basiskleuren veranderde echter niets fundamenteel. Het 500 euro-biljet kreeg geen update en verdwijnt stilaan. In januari 2019 werden de laatste 500 euro-biljetten in omloop gebracht.

Op de voorzijde van de eurobankbiljetten staan ramen en poorten. “Die symboliseren de geest van openheid en samenwerking in Europa", aldus de ECB. De bruggen aan de achterzijde staan dan weer symbool voor “de communicatie tussen de mensen in Europa en tussen Europa en de rest van de wereld”. Om de neutraliteit te bewaren en geen enkele lidstaat te bevoordelen of benadelen, werden destijds onbestaande monumenten ontworpen voor op de bankbiljetten. Elk briefje vertegenwoordigt een andere bouwstijl uit diverse perioden in de Europese geschiedenis.

Op de achterzijde van de eurobiljetten staat behalve een brug ook de kaart van Europa, met sinds de update ook Malta en Cyprus erop. Onderaan op het bankbiljet zijn de Canarische Eilanden en enkele overzeese gebieden van Frankrijk afgebeeld, waar de euro ook wordt gebruikt.

De poorten en bruggen die de biljetten vandaag sieren, moeten binnen enkele jaren dus plaatsmaken voor “ontwerpen waar Europeanen, ongeacht leeftijd of achtergrond, zich beter mee kunnen identificeren”. De Europese Bank wil daarvoor de hulp van de Europese burger inschakelen, zo kondigt ECB-voorzitter Christine Lagarde maandag aan in Frankfurt.

Spijkenisse

Dat de bouwwerken die de bankbiljetten sieren getekend werden door de ontwerpers van de geldbriefjes, betekent echter niet dat de bruggen niet te bezoeken zijn. In de Nederlandse stad Spijkenisse werden alle zeven bruggen de afgelopen jaren namelijk nagebouwd. Het unieke project, dat toelating kreeg van de Europese Centrale Bank, moest er volgens het stadsbestuur voor zorgen dat “wie een eurobiljet in z’n handen heeft, waar ook in Europa, dat associeert met Spijkenisse”.

Volledig scherm De brug in romaanse stijl, bekend vanop het 10-eurobankbiljet, in Spijkenisse in Nederland. © Shutterstock