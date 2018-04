Europa schiet "ongelijke behandeling" van huurinkomsten door Belgische fiscus af HA

12 april 2018

11u15

Het Europees Hof van Justitie vindt het niet kunnen dat de Belgische fiscus de manier waarop de belasting op huurinkomsten wordt berekend, laat afhangen van de locatie van de woning.

Wie in België een tweede verblijf verhuurt voor privégebruik, ziet de belastbare grondslag berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen. Wie echter een woning in een ander EU-land verhuurt, wordt belast op basis van de reële huurwaarde. Die regeling is in strijd met het EU-recht, zegt het Hof vandaag in een nieuw arrest.

Hoe de Belgische autoriteiten de situatie moeten rechttrekken, maakt het Hof niet duidelijk. Het stelt enkel vast dat er sprake is van een "ongelijke behandeling".

Het was de Europese Commissie die België in 2017 voor het Hof daagde over de kwestie.