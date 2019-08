Exclusief voor abonnees Europa kiest een nieuwe IMF-directeur, maar hoe machtig is die eigenlijk nog? Yvonne Hofs

02 augustus 2019

15u56

Bron: De Volkskrant 0 Geld Wie wordt de nieuwe directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)? De Europese landen, die deze positie mogen invullen, proberen daarover vandaag overeenstemming te bereiken. Frankrijk leidt achter de schermen de strijd om de topbaan, waarvoor de Nederlander Jeroen Dijsselbloem ook in de race is.

De nieuwe IMF-directeur komt aan het hoofd van een instituut dat snel invloed verliest. Nieuwe economische wereldmachten en opkomende landen in Azië en Latijns-Amerika hebben weinig op met het door de VS en Europa gedomineerde geldfonds. Ook de traditionele IMF-voorkeur voor neoliberaal marktdenken is dringend aan een herziening toe nu de inkomensongelijkheid in de wereld groeit.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis