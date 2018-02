Europa houdt piste open voor nieuwe wetgeving op cryptomunten ADN

26 februari 2018

16u24

Bron: Belga 1 Geld De Europese Commissie onderzoekt of er nieuwe Europese wetten moeten komen om de handel in virtuele munten in goede banen te leiden. Dat heeft vicevoorzitter Valdis Dombrovskis vandaag aangekondigd. Europa moet mee met haar tijd, maar wel met aandacht voor de risico's, vindt hij.

Virtuele munten, waarvan de Bitcoin de bekendste is, worden almaar populairder onder investeerders en bij het brede publiek. Maar de wereldwijde handel in die munten is niet zonder risico. De waarde van de munt is bijvoorbeeld niet gegarandeerd, waardoor er enorm op gespeculeerd wordt. Gebruikers kunnen dus in een klap hun hele investering kwijtraken.

De munten zijn ook populair in het misdaadmilieu, omdat ze zich goed lenen voor witwaspraktijken of voor de financiering van illegale activiteiten. Ook de Belgische beurswaakhond FSMA trok al aan de alarmbel na verschillende klachten over handelsplatformen waar gefraudeerd wordt met cryptomunten.

De Europese Commissie organiseerde vandaag een conferentie over wat te doen met de munten, met vertegenwoordigers uit de industrie en experten. De virtuele munt heeft zeker zijn merites, verklaarde vicevoorzitter Dombrovskis achteraf. "Om competitief te blijven moet Europa deze innovatie omarmen." Maar hij waarschuwde ook voor de risico's. "Europa vertegenwoordigt maar een heel klein deel van de wereldwijde markt in cryptomunten. We moeten dus samenwerken met onze partners in de G20" om consumenten te beschermen.

De vicevoorzitter sloot niet uit dat er extra Europese regelgeving komt. "Op basis van een beoordelingen van de risico's, de kansen en het bestaande wetgevend kader zal de Commissie bepalen of er nog wetgevend werk nodig is op Europees niveau", verklaarde hij. Intussen stelt de Commissie voor dat beurzen waarop virtuele munten verhandeld worden en investeerders onder de anti-witwasrichtlijn van de EU vallen.