Europa geeft België budgettaire ademruimte, maar tikt ons land ook op de vingers

Opvallend scherp over onderwijs in België

Opvallend scherp is ze voor het onderwijs in België (de Commissie analyseert het hele land, niet de gemeenschappen afzonderlijk). Of een student hun onderwijscarrière succesvol afrondt, heeft in ons land veel te maken met de sociaaleconomische achtergrond en met het feit of de student in kwestie al dan niet een migratieachtergrond heeft. Die vaststelling is niet nieuw, maar de kloof is intussen uitgegroeid tot een van de grootste in heel de EU, stelt de Commissie.