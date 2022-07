Euro zakt naar laagste peil in twintigtal jaar

Brutoloon kleiner dan 2.500 euro? Dan kan je vanaf vandaag hier je rekening­num­mer invoeren om je jobbonus aan te vragen

Werknemers met een laag inkomen, een brutoloon van 2.500 of minder, kunnen vanaf vandaag een jobbonus aanvragen. Dat gebeurt via Mijn Burgerprofiel. De bonussen, tot wel 600 euro per jaar, worden eind dit jaar uitgedeeld.

4 juli