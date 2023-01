Euro stijgt naar hoogste peil in 9 maanden tijd. Geldexpert: “Dit is zéker goed nieuws voor onze portemonnee”

Spaargids.be Mythe of feit: een huis huren in plaats van kopen is weggesme­ten geld

Een huis kopen of een huis huren: wat is het beste? Een huis huren, is geld weggooien, klinkt het wel eens. Maar is dat zo? En als je een huis koopt, moet je dan niet decennialang de hand op de knip houden om alle kosten betaald te krijgen? Spaargids.be helpt je mee de beste keuze te maken.

20 januari