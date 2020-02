Euro op laagste peil in vier maanden: coronavirus aangeduid als grote schuldige ttr

10 februari 2020

18u08

Bron: belga 3 Geld De euro zakte vandaag tot een koers van 1,0926 Amerikaanse dollar, wat het laagste peil is in vier maanden. Eén dollar kostte omgekeerd 0,9132 euro.

De Europese eenheidsmunt is minder waard na zwakke productiecijfers uit Europa. Niet alleen in Duitsland en Frankrijk, maar nu ook in Italië vallen de resultaten tegen. Grote schuldige is het nieuwe coronavirus. Het feit dat de gedoodverfde opvolger van Duits kanselier Angela Merkel zich terugtrekt, zou volgens analisten niet echt wegen op de euro. Dat is vooral een interne CDU-kwestie, klinkt het.

Ook tegenover het Britse pond (0,84628), de Japanse yen (120,18) en de Zwitserse frank (1,0700) is de euro vandaag minder waard.