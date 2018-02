Euro op hoogste peil sinds eind 2014 ep

16 februari 2018

08u56

Bron: Belga 0 Geld De euro zet zijn remonte voort. De Europese eenheidsmunt steeg vanochtend tot 1,2555 Amerikaanse dollar, het hoogste niveau sinds december 2014.

De koers steeg deze week met 3 cent. Het voorbije jaar was dat al 22 cent.

Een duurdere euro is positief voor toeristen die buiten Europa reizen, maar slecht voor de economie in de eurozone. Producten van Europese bedrijven worden immers relatief duurder op de exportmarkten. Analisten menen dat de Europese Centrale Bank daarom sneller dan verwacht haar voet van het gaspedaal zal halen.

Aan de andere kant speelt natuurlijk ook de zwakte van de Amerikaanse dollar een bepalende rol, ingegeven door de oplopende schuldgraad van de Verenigde Staten. Analisten verwachten dan ook dat de eurokoers nog verder zal stijgen.