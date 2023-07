Euro gestegen naar hoogste peil sinds februari 2022

Waarom stijgt de rente in de eurozone, maar niet in de VS? En wat betekent dat voor ons?

Al maanden verhogen de centrale banken in Europa, de VS en China de rente. Maar deze week was anders. De rente in euro gaat hoger en de dollarrente blijft onveranderd. In China verlagen de centraal bankiers de rente zelfs. Wat is er aan de hand? We vragen aan onze geldexpert Pascal Paepen hoe ze de rente bepalen en wat de gevolgen zijn voor de economie, de beurs, onze leningen en onze spaarrekening: “De hoge rente kan de economie en de bedrijven pijn doen.”