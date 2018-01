EU schrapt nu al acht landen van nagelnieuwe zwarte lijst met belastingparadijzen, ook Panama ADN

22 januari 2018

18u45

Bron: Belga 0 Geld De gemeenschappelijke zwarte lijst van belastingparadijzen die de Europese ministers van Financiën begin december hebben aangenomen, wordt na anderhalve maand met de helft ingekort. Acht van de zeventien landen worden alweer geschrapt omdat ze zich ertoe geëngageerd hebben meer inspanningen te doen om belastingontwijking te verhinderen. Dat bevestigt een Europese diplomatieke bron vandaag.

Met de zwarte lijst wil de EU in de nasleep van schandalen als de Panama Papers en de Paradise Papers aantonen dat het haar menens is met de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking. De publicatie van de lijst moet de druk op de betrokken jurisdicties zetten om in de toekomst meer medewerking te verlenen.

Na anderhalve maand lijkt die strategie dus al vruchten af te werpen.

De ministers van Financiën zullen morgen formeel beslissen om Barbados, Grenada, Macau, Mongolië, Panama, Tunesië, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea van de lijst te halen. Ze hebben "engagementen" aangenomen die de EU-lidstaten als voldoende beschouwen. De landen verhuizen van de zwarte lijst naar de Europese 'grijze lijst'. Het is echter niet duidelijk wat de aangegane engagementen precies zijn. "Dit is een technisch proces, op basis van objectieve criteria", zegt een diplomaat. "Maar de garanties zijn vrij groot."

"Lijst dreigt alle geloofwaardigheid te verliezen"

De sociaaldemocratische politieke familie is niet te spreken over het gebrek aan transparantie. "De lijst met jurisdicties die onvoldoende medewerking verlenen, riskeert nu alle geloofwaardigheid te verliezen", zegt Europees Parlementslid Pervenche Berès. "Een van de landen die van geluk kunnen spreken, is Panama, dat ons met het schandaal van de Panama Papers heeft opgezadeld. Het is moeilijk te begrijpen hoe een land dat in december nog op een zwarte lijst was gezet, zich op een maand tijd van rehabiliteren."

De betrokken diplomaat erkent dat de engagementen om redenen van transparantie publiek gemaakt zouden kunnen worden, maar werpt op dat in dat geval het vertrouwen tussen de EU en de landen in kwestie geschaad dreigt te worden. "En dat zou de dialoog niet ten goede komen."

De landen en jurisdicties die na dinsdag wel nog op de zwarte lijst zullen staan, zijn Amerikaans-Samoa, Bahrein, Guam, de Marshalleilanden, Namibië, Palau, Saint Lucia, Samoa en Trinidad en Tobago.