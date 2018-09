EU geeft Londen twee maanden om 2,7 miljard terug te betalen ADN

24 september 2018

14u42

Bron: Belga 0 Geld De Europese Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk twee maanden de tijd gegeven om 2,7 miljard euro douanerechten terug te betalen. Als het geld niet binnen de twee maanden op tafel ligt, stapt de Europese Commissie naar het Europees Hof van Justitie.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie verwijt het Verenigd Koninkrijk Chinese producten aan te lage heffingen Europa te hebben binnengelaten. Aanleiding zijn cijfers van de Europese antifraudedienst Olaf, waaruit bleek dat importeurs van Chinese kleding en schoenen in Groot-Brittannië jarenlang douanerechten hebben ontdoken door de waarde van hun producten opzettelijk te onderwaarderen bij aangifte bij de douane.

De Europese Commissie had in maart een inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk ingeleid. Het geschil gaat nu een volgende fase in.

Brussel verwijt Londen niets te hebben gedaan aan de fraude, ondanks verschillende waarschuwingen. De schade voor de periode tussen november 2011 en december 2017 wordt geraamd op 2,7 miljard euro.