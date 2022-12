EU-burgers gaan betalen voor CO2-uitstoot van auto en woning

OPROEP. Ben of ken jij een Verlaenen of een Enis? Dan heb je misschien recht op deze mooie erfenis

Heet je Verlaenen of Enis of heb je (groot)ouders die zo he(et)ten? Dan zou het wel eens kunnen dat de erfenis van wijlen Hilda Verlaenen (1922-2004) jou toekomt. In de eerste aflevering van “Erfgenaam Gezocht” zie je hoe Axel Daeseleire op zoek gaat naar een erfgenaam, maar zich uiteindelijk vastrijdt en een oproep lanceert.

15 december