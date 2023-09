Erg vergelijkbaar met de kasbon: is een tak26-belegging interessant voor jou?

Spaargids.beWie zijn spaargeld een tijdje kan missen en bij de belegging ervan geen risico’s wenst te lopen, kan kiezen voor een termijnrekening of een kasbon. Maar ook een zogenaamde tak26-kapitalisatiebon of kapitalisatierekening is een mogelijkheid. Spaargids.be zet uiteen wat het precies inhoudt.

Twee mogelijkheden

Wie wil sparen of beleggen, kan terecht bij een bank of een verzekeringsmaatschappij. Bij die eerste staan onder meer spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons en beleggingsfondsen in het rek. Bij een verzekeraar zijn dat onder meer een tak21-spaarverzekering en een tak23-beleggingsverzekering. Sommige bieden ook tak26-kapitalisatieformules aan.



Wat houden de diverse ‘takken’ bij de verzekeraars in?

Bij een tak21-spaarverzekering krijg je een gewaarborgde minimumrente. Daarbovenop kan je nog een winstdeling bekomen als de maatschappij je storting met winst kan herbeleggen en haar financiële toestand dat toelaat. Als je de belegging meer dan acht jaar houdt, moet je op de opbrengst geen roerende voorheffing betalen.

Net als bij een bankproduct is je geld hier door de overheid beschermd tot 100.000 euro per persoon en per instelling.



Bij een tak23-beleggingsverzekering wordt je storting in een beleggingsfonds gestopt. Afhankelijk van hoe dit beleggingsfonds presteert, zie je je inleg aangroeien of krimpen. Op de beurzen is een verlies echter nooit uitgesloten.

Op de opbrengst betaal je geen voorheffing.

Daarnaast bieden de meeste verzekeraars ook tak44-formules aan. Bij een dergelijk contract wordt een deel van je inleg in een tak21-spaarverzekering gestopt, zodat je hierop een vooraf vastgestelde minimale opbrengst haalt. Een ander deel gaat dan weer in een tak23-beleggingsverzekering, met als doel je een extra rendement te laten halen, al is dit laatste niet gegarandeerd. Niet toevallig is 44 dan ook de som van 21 en 23.

Beide formules zitten in een verzekeringsjas. Dat houdt in dat je een verzekeringsnemer, een verzekerde en een begunstigde hebt. Je kunt dus kiezen wie het geld op de vervaldag ervan krijgt. Dat kan jezelf zijn, maar ook iemand anders.

Een tak26-kapitalisatiecontract is dan weer een wat aparte ‘tak’. Ze geeft je de mogelijkheid om je geld voor een bepaalde termijn weg te zetten tegen een vooraf vastgestelde rente. Eventueel kan daar nog een getrouwheidspremie of een winstdeelneming aan worden gekoppeld.

Kies je voor een meerjarige belegging, dan wordt je opbrengst mee opgespaard en pas op de vervaldag uitgekeerd. Ze is dus erg vergelijkbaar met een kapitalisatiekasbon. Op de intrest sta je ook 30 procent roerende voorheffing af.

Juridisch is een tak26 in tegenstelling tot een tak21-spaarverzekering en tak23-beleggingsverzekering echter geen verzekering. Er is geen verzekeringsnemer die geld stort, een verzekerde of een begunstigde. Wil je dus dat je geld in deze beleggingsvorm bij je overlijden zou worden uitgekeerd aan een specifieke begunstigde, dan moet je dit in een testament opnemen.

Dat het geen verzekering is, heeft ook voordelen. Je hoeft bij het afsluiten van de overeenkomst geen 2 procent verzekeringstaks te betalen. Die heb je wel aan je been als je een tak21-spaarverzekering of een tak23-beleggingsverzekering aangaat.

Opgelet: verzekeraars kunnen bij het afsluiten van een tak26-kapitalisatieformule al dan niet kosten aanrekenen.

Je kan uit een tak26-belegging vervroegd een bepaald percentage van je vermogen opnemen zonder extra kosten. Wil je meer opnemen of de belegging volledig vervroegd stopzetten, dan kunnen je doorgaans wel uitstapkosten worden aangerekend.

Hoeveel brengt een tak26 op?

Als voorbeeld nemen we twee producten uit het aanbod van Credimo. De Optibon-Life is een belegging op twee jaar vast. Ze biedt een rente van 3 procent. De Deposit Life+ is een belegging op tien jaar, maar kan je te allen tijde opvragen. Ze biedt een basisrente van 0,25 procent en voorziet bij de start een getrouwheidspremie van 2,85 procent. De getrouwheidspremie is telkens gewaarborgd voor één jaar.

