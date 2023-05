“Er zijn zonnepanelen genoeg, maar er is niemand om ze te installeren": dit zijn nu de wachttijden

MijnenergieDe wachttijden voor zonnepanelen blijven oplopen en tikken zelfs een gemiddelde termijn van een jaar aan. Althans, dat is wat Otovo, een digitale marktplaats voor zonnepanelen, beweert. Mijnenergie.be ging na bij ODE, de sectorfederatie voor hernieuwbare energie, of je daadwerkelijk zo lang op je nieuwe installatie moet wachten.

“Er zijn zonnepanelen genoeg, maar er is niemand om ze te installeren. Doordat de beschikbaarheden van installateurs op dit moment niet ten volle worden benut, ontstaan er lange wachtlijsten en komt het potentieel van de Belgische markt voor zonnepanelen – en zo ook de vergroening – in gevaar”, stelt Cédric Sever, Country Manager van Otovo.

Wat is de wachttijd van zonnepanelen op dit moment?

Dirk Van Evercooren van ODE noemt die inschatting fel overdreven. Hij schat de wachttijd op maximaal zes maanden. “Al volstaat eerder vier of zelfs drie maanden voor kleinere installaties. Je hoeft dus zeker geen jaar te wachten. Er zijn zeker voor de particuliere markt installatiebedrijven die veel sneller zullen plaatsen. De levertermijnen van de materialen, de flexibiliteit van het merk en de functionaliteit (hybride, geïntegreerd laadsysteem, …) zijn belangrijke factoren.”



Kan je zonnepanelen zelf plaatsen en zo de termijn beperken?

Om korter op de bal te spelen, kan je de plaatsingswerken uiteraard ook zelf uitvoeren. Al vindt Dirk Van Evercooren dat geen evidente stap. “Zowel voor het dak als voor de installatie zelf is toch de nodige kennis vereist. Je wil geen lekken in je dak of elektrische problemen. Zonnepanelen leggen is complexer dan een kabel inpluggen tussen een paneel en de omvormer. Bovendien maken zonnepanelen almaar vaker deel uit van een volledig systeem, met bijvoorbeeld ook een thuisbatterij, laadpunt voor de elektrische wagen, slimme sturing en warmtepompboiler.”

“Om alles goed samen te laten werken, heb je een specialist nodig. Belangrijk om weten is dat de materiaalprijs het zwaarst doorweegt en de winst door zelf te plaatsen eerder beperkt blijft. Het is ook nog de vraag hoe je verzekeraars zal overtuigen dat de installatie correct geplaatst is bij eventuele stormschade. Installateurs kunnen verwijzen naar talrijke andere installaties, bij doe-het-zelf initiatieven valt dat weg. Vergeet ook niet dat de installatie gekeurd moet worden en dat je die moet aanmelden bij Fluvius.”



Leg je je dak meteen vol?

Wie zonnepanelen overweegt, kan er voor opteren om zijn dak meteen vol te leggen. “Je anticipeert op die manier op een groeiend verbruik wanneer je in een later stadium een elektrische wagen aankoopt of warmtepomp installeert”, duidt Dirk Van Evercooren.

“Een installatie in twee keer laten leggen of uitbreiden zal duurder uitvallen dan meteen het dak maximaal te benutten. Er zijn mogelijkheden om wat je in eerste instantie over hebt aan productie te delen met anderen en op die manier te valoriseren. Als je rondkijkt, kan je ook interessante terugleververgoedingen krijgen.”



Over terugverdientijden spreekt de federatie voor hernieuwbare energie zich liever niet uit. “De elektriciteitsprijs is immers moeilijk te voorspellen. Wat vaststaat, is dat je installatie veel sneller is afbetaald dan de levensduur ervan. De installatie zal zich dus zeker enkele malen terugverdienen over haar levensduur. Ondertussen heb je vanaf dag één een 'return on investment’ door een lagere elektriciteitsfactuur.”

