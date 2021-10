“Er worden al volop achterpoortjes bedacht”: fiscaal expert toont aan de hand van drie voorbeelden of je best nu of na Nieuwjaar een huis koopt

Spaargids.be Nu al meer met de smartphone betaald dan in heel 2020

4 oktober We betalen steeds vaker met onze smartphone. In de eerste acht maanden van dit jaar hebben Belgen al evenveel mobiel betaald als in heel 2020. Dat blijkt uit cijfers van Bancontact Payconiq Company. Ook contactloos betalen is populairder dan ooit: voor het eerst vinden er meer contactloze betalingen plaats in de winkel dan traditionele Bancontact-betalingen waarbij u de kaart in de betaalterminal steekt en altijd uw pincode ingeeft. Spaargids.be licht de nieuwe cijfers toe.