Skyline Europe Gesponsorde inhoud Er verblijft een recordaantal expats in België en zo kan jij er geld aan verdienen

27 juli 2018

0

Nooit eerder telde België zoveel expats. Met 220.000 zijn ze anno 2018, dat is vijftig procent meer dan vijftien jaar geleden. Brussel blijft de populairste locatie, want hoe minder pendeltijd, hoe aantrekkelijker de ligging. Dat blijkt uit een marktonderzoek van Skyline Europe, een projectontwikkelaar met expatvastgoed als core business. En die blijkt booming te zijn.

Dat het aantal buitenlandse werknemers in België zo is toegenomen, is opmerkelijk. Zeker als je naar het politieke en economische klimaat van de afgelopen jaren kijkt. “Maar buitenlandse ondernemingen, ambtenaren en diplomaten laten zich niet afschrikken door de financiële crisis, Brexit of terroristische aanslagen”, zegt Kristof Schellekens, woordvoerder van Skyline Europe. “De Europese hoofdstad heeft de test met glans doorstaan. Antwerpen en Gent pikken ook hun graantje mee van de hausse, maar Brussel blijft de voorkeurslocatie voor hoogopgeleide, buitenlandse werknemers.”

Wie zijn de expats?

Uit de analyses blijkt dat het merendeel van de expats uit Japan, Duitsland en Tsjechië komt. Ook Amerikanen zijn goed vertegenwoordigd in België. Gemiddeld verblijven expats 3,5 jaar in ons land en mannen zijn beter vertegenwoordigd dan vrouwen. “De doorsnee expats in ons land zijn mannen van 25 tot 40 jaar. Ze werken meestal voor de Europese Unie, de NAVO of een van de multinationals in het Brusselse, zoals Audi of Toyota.”

Gezocht: bereikbare appartementen

Anno 2017 brengen steeds minder expats hun gezin mee naar ons land. Japanse expats vormen een uitzondering. Hun gezin verhuist omwille van de grote afstand meestal wel mee. Maar de andere driekwart vestigt zich hier alleen, om dan om de paar maanden even het thuisland te bezoeken. Daarom zijn de werkgevers ook geen vragende partij meer voor grote villa’s in de groene buitenwijken. De doorsnee expat verblijft nu in een appartement van gemiddeld 80 vierkante meter. Het hogere kader krijgt ruimere appartementen van 120 vierkante meter toegewezen.

De twee grote eisen zijn daarbij: bereikbaarheid en kwaliteit. En daarvoor zijn werkgevers bereid om meer te betalen. “Expats hoeven niet per se in de drukte van de binnenstad te wonen, vaak zelfs liever niet. Ze willen wél snel op het werk zijn”, vervolgt Kristof Schellekens. “Een mooi voorbeeld van een typische expatlocatie is Evere, waar ons project Ambassador Park gevestigd is. Evere is de thuisbasis van de NAVO en veel internationale multinationals, vlakbij de luchthaven. We mikken daar op het hogere kader, met bijzonder ruime appartementen omringd door een mooie parktuin.”

“Huurprijzen van 1.500 tot 2.000 euro zijn geen uitzondering” Kristof Schellekens

Hoge huurprijzen met sterk rendement

Voor vastgoedinvesteerders biedt het grote aantal hoogopgeleide expats in Brussel enkele bijzondere voordelen. In de eerste plaats: hogere huurprijzen. “De gemiddelde huurprijs van een tweeslaapkamerappartement voor expats bedraagt al snel 1.500 euro per maand. Voor penthouses of drieslaapkamerappartementen voor de hogere kaderleden tellen werkgevers 2.000 euro of meer neer per maand. Die prijzen zijn niet uitzonderlijk, op voorwaarde dat het plaatje klopt: de locatie, de afwerking. Alles moet prestige uitstralen.” Een tweede voordeel voor investeerders is dat niet de expats, maar hun werkgevers betalen, grote instellingen die gekend staan als stipte betalers. Dat is een groot pluspunt voor de verhuurder.

Als verhuurder moet je wel de juiste connecties hebben om tot bij de doelgroep te geraken. Vaak vormen praktische beslommeringen, de taalbarrière of het moeilijke bereik van de doelgroep grote drempels. Een gespecialiseerde ontwikkelaar als Skyline Europe heeft meer dan 35 jaar ervaring en bijzonder goede contacten met de expatwereld. Met hun verhuurservice bieden ze investeerders niet alleen de nodige contacten en expertise aan, maar ook gemoedsrust. Een strategie die rendeert, gezien het stijgende aantal investeerders en de uitmuntende verhuurcijfers die de vastgoedspecialist kan voorleggen.

