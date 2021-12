“Er komt geen oplossing voor klanten van de Oost-Vlaamse groepsaankoop”: wat kan je nu best doen na het failliet van de Vlaamse Energieleverancier?

De Vlaamse Energieleverancier is failliet verklaard en dat is een strop voor wie er gas en/of elektriciteit betrok. Ook voor leden van de groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen is er slecht nieuws, want er is nog geen overkoepelende oplossing voor hen. Om zo weinig mogelijk geld te verliezen bij de overstap naar een andere energieleverancier, onderneem je best zo snel mogelijk actie. Dit stappenplan vertelt je wat het dringendst is en wijst je de weg naar alle tools en gegevens die je nodig hebt.