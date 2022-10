Enkele seconden na het overschrijven op de rekening van de begunstigde: wat is een flitsbetaling? En wat zijn de voordelen en nadelen ervan?

• Bij BNP Paribas Fortis worden de overschrijvingen standaard nog op de ‘oude’ manier uitgevoerd. Wil je toch een flitsbetaling doen, dan betaal je daar 0,60 euro per stuk voor.

• Bij KBC worden alle overschrijvingen op een Plus-rekening dan weer automatisch geflitst en dat zonder extra kosten.

• Ook bij ING is een instantoverschrijving die door de opdrachtgever elektronisch wordt uitgevoerd gratis.

• Bij Belfius kost het uitvoeren van een instantoverschrijving 1,25 euro voor zover ze niet zijn begrepen in het forfait van een Beats-rekening. De instantoverschrijving in een kantoor laten uitvoeren, kost zelfs 6,05 euro.

• Bij Argenta zijn instantoverschrijvingen gratis.

• Bij Crelan kosten ze 6 euro als ze worden uitgevoerd in een kantoor. Via mobiel zijn ze tijdelijk niet beschikbaar.