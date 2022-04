Enkele maanden voor afsluiting rekeningen: nog altijd 82.000 klanten bij Rabobank.be

Rabobank.be, de Belgische vleugel van de Nederlandse grootbank Rabobank, kondigde in maart 2021 aan dat het een overnemer zocht. Bij gebrek aan een geschikte partij trok de bank enkele maanden later de stekker uit haar Belgische project. Als oorzaak verwees Rabobank naar een combinatie van een sterke instroom van spaargeld in Nederland en de goedkope financiering via de Europese Centrale Bank.

Overgangsperiode

Tegenrekening

Hoewel de stopzetting van de activiteiten van Rabobank.be uitvoerig in het nieuws kwam, bezitten nog altijd 82.000 landgenoten een zicht- en spaarrekening bij de bank. Marketingmanager Kristel Dodion legt uit: “We stuurden onlangs een e-mail naar de klanten aan wie we de laatste verworven getrouwheidspremie begin deze maand hebben uitbetaald. Volgende maand versturen we ook een aangetekende communicatie naar alle resterende klanten. Die brief komt bovenop de andere mails die we eerder al bezorgden. Veel klanten hebben nog een getrouwheidspremie tegoed in juli. We nodigen hen uit om ons een tegenrekening door te geven. Op die manier sluiten we de rekeningen zelf af en storten we het spaargeld en de verworven intresten vanaf 4 juli in één keer door.”