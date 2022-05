Engie verdient flink aan hoge energieprijzen: omzet stijgt met 85 procent tot 25,6 miljard euro

"Stop nu met rijden": Mercedes roept 292.000 wagens terug in VS

Mercedes-Benz roept in de VS 292.000 wagens terug wegens een probleem met de remmen. De rembekrachting kan roesten, vooral na contact met grote hoeveelheden water. Daardoor kan lucht in het systeem sijpelen, waardoor de remmen zwakker worden. Bij “heel extreme corrosie” kan plots remmen zelfs het systeem compleet ruïneren. Het gaat om modellen van de ML-, GL-. en R-klassen met bouwjaren 2006 tot 2012, maar alleen in de VS.

13 mei