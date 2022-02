Energieproducenten boeken monsterwinsten, maar overheid kan die niet zomaar afromen: “Engie zwaarder belasten? Dan Pfizer ook”

Nationale Loterij op zoek naar Belgische EuroMilli­ons-win­naar

De Nationale Loterij is nog op zoek naar de Belgische winnaar van de "Shower of Millionaires"-actie, die plaatsvond op 21 januari. Acht Belgen wonnen 1 miljoen euro, maar een van hen is zijn of haar winst nog niet komen innen, klinkt het in een persbericht.

13 februari