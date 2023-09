“Energieprijzen zullen stijgen in september”: welke veranderingen zijn er nog voor jouw portemonnee vanaf het nieuwe schooljaar?

Diesel­prijs stijgt naar hoogste niveau in elf maanden en nadert kaap van 2 euro

Diesel tanken wordt dinsdag een stuk duurder. De maximumprijs voor een liter diesel (B7) stijgt dan met 4,5 eurocent tot 1,979 euro. Dat meldt de FOD Economie maandag. Het is van november vorig jaar geleden dat diesel tanken zo duur was. De kaap van de 2 euro per liter komt in zicht.