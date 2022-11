Energieprijzen december: dit zijn de nieuwe gemiddelde bedragen voor gas en elektriciteit op je jaarfactuur

MijnenergieAan de stevige daling van de energieprijzen lijkt stilaan een einde te komen. Na twee maanden van stevige correcties, vallen de jaarprijzen nu nog slechts terug met 42,70 euro voor elektriciteit en met 127,50 euro voor aardgas. Dat blijkt uit prognoses van Mijnenergie.be . Verschillende factoren wijzen er bovendien op dat we richting een stagnering of zelfs een nieuwe stijging evolueren.

Sterke daling voorbij

In oktober en november daalden de energieprijzen stevig. De hoge bevoorradingsgraad van de Europese gasterminals en de milde weersomstandigheden stemden de markten gunstig. Maar intussen namen de temperaturen een duik en stokte de aanvoer om verschillende redenen. De heropstart van een belangrijke terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) loopt vertraging op. In Noorwegen brak er dan weer brand uit in twee gasvelden en uiteraard blijft ook de situatie in Oekraïne een onzekere factor.

Alles samen zet dat een rem op de daling van de aardgasprijzen. De jaarprijs van één van de meest courante contracten op de markt bedraagt in december 2.937,31 euro. Dat is 127,50 euro minder dan in november. Aangezien de Nederlandse gasindex TTF de voorbije tijd steeg van 105 euro per megawattuur richting 137 euro per megawattuur, lijkt een nieuwe prijsverhoging zelfs niet ondenkbaar.

De prijzen voor elektriciteit volgen al enkele maanden de evolutie van de gasprijzen. Experts verwachten ook dat de nucleaire productie in Frankrijk zal afnemen. Met een jaarprijs van 1903,53 euro voor een richtinggevend energiecontract daalt de factuur met amper 42,70 euro.

In totaal (gas én elektriciteit) gaat het dus om een daling van 170,20 euro voor de maand december ten opzichte van de maand november.

Opgelet: Voor deze berekeningen gaan we uit van de tariefkaarten voor de maand december.

Hoe vertaalt zich dat naar jouw energiefactuur?

Heb je een variabel contract met maandindexering, dan komt de lichte prijsdaling meteen tot uiting in december. Bij een indexering op kwartaalbasis gebeurt de aanpassing pas bij het begin van het nieuwe kwartaal. Al zal je dat in beide gevallen pas merken bij de volgende slotfactuur. De energieleverancier past jouw voorschotfactuur immers niet automatisch maandelijks aan. Dat is wel het geval bij een facturatie met maandelijkse afrekening.

Eigenaars van een vast energiecontract betalen gedurende de volledige contractduur dezelfde prijs en ondervinden dus geen invloed van prijsschommelingen op de energiemarkten. Wie deze zomer een duur, vast energiecontract afsloot, doet er wel goed aan van na te gaan of hij niet beter overstapt naar een variabel contract, om op die manier van de gedaalde energieprijzen te profiteren.

