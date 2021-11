Energieprijzen blijven stijgen: variabel elektriciteitscontract in december 20 procent duurder

Beurzen fors in de min, ook bitcoin hard omlaag door zorgen over nieuwe coronavari­ant

De nieuwe virusvariant die in Zuid-Afrika opgedoken is, boezemt beleggers de nodige angst in. De Europese beurzen openden vrijdag met forse verliezen, de beurzen in New York volgden. Ook de olieprijzen gingen stevig omlaag. De cryptomunten kelderen mee, de bitcoin ging hard onderuit in navolging van de forse koersverliezen op de aandelenbeurzen. De dalingen weerspiegelen de vrees die leeft voor de economische impact van de nieuwste variant van het coronavirus.

26 november