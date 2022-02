Energiepakket federale regering schuift overschrijding spilindex op van april naar oktober

Het Planbureau ging vorig jaar wegens de torenhoge inflatie uit van een overschrijding van de spilindex deze maand, en vervolgens in april. In negen maanden tijd zou de spilindex vier keer zijn overschreden.

Hierdoor zal de inflatie naar verwachting uitkomen op 5,5 procent in plaats van de verwachte 5,8 procent. De spilindex zou hierdoor niet in april, maar in oktober worden overschreden. Een maand na het overschrijden van de spilindex worden sociale uitkeringen met 2% procent aangepast, nog een maand later de lonen van het overheidspersoneel.