Energieminister Van der Straeten (Groen): “Verlaging btw is dure maatregel. En laat ons eerlijk zijn: er zijn ook mensen die het niet nodig hebben”

Volgens Van der Straeten heeft de regering in die zin al een belangrijke maatregel genomen eerder dit jaar. “We hebben het sociaal tarief uitgebreid", klinkt het. “Dat betekent dat een hele grote groep mensen vandaag beschermd is tegen de prijsstijgingen. Het gaat over mensen die een bescheiden inkomen hebben, zoals een alleenstaande mama die werkt. Zij zal in plaats van 1.800 euro maar 1.000 euro betalen voor gas en elektriciteit samen. Een verschil van 800 euro. De regering trekt daar 250 tot 300 miljoen euro voor uit.”

Of er ook hulp komt voor doorsneegezinnen? “Laten we niet vergeten dat de net genoemde maatregel een hele grote groep aangaat”, aldus de minister. “Een miljoen mensen. Maar het is waar: betaalbare facturen is een zaak van iedereen. Daarom proberen we ook in te grijpen op het deel van de factuur waar we zélf vat op hebben. De energiefactuur bestaat uit heel wat onderdelen, voor een groot deel uit taksen en heffingen. De federale heffingen gaan we op een andere manier aanrekenen, waardoor we ze kunnen bevriezen en waardoor dit gedeelte niet stijgt. Het gaat wel maar om vijf procent van de factuur.”

Btw

Een verlaging van de btw zit er niet in, volgens de minister. “Dat is een heel dure en heel algemene maatregel. En laat ons eerlijk zijn: er zijn ook mensen die het niet nodig hebben. We proberen daarom heel gericht in te grijpen. Dat doen we dus met een ruime maatregel voor die mensen die het echt moeilijk hebben vandaag.”

Frankrijk besliste gisteren om de gasprijs tot april volgend jaar te blokkeren en de stijging van de prijs van de elektriciteit tegengaan door een belastingverlaging. Maatregelen voor iederéén, dus. “De situatie van België en Frankrijk kan je niet helemáál vergelijken”, aldus de minister. “Onze gasvoorraden zijn op peil. Maar dat neemt niet weg dat we bekijken wat we nog extra kunnen doen bij ons.”

Ze wil ons land vooral “structureel wapenen” tegen prijsstijgingen. “Dat kan door in te zetten op energie-efficiëntie, isolatie van woningen en hernieuwbare energie, want zon en wind zijn het goedkoopste. Zo kunnen we de prijsstijgingen die we vandaag moeten ondergaan, in de toekomst voorkomen.”