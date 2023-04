Energiemaatregelen voor gas, elektriciteit, stookolie en pellets: een overzicht van de (dringende) deadlines

Wat omvat het tweede basispakket energie?

De federale overheid kent het tweede basispakket toe aan elk huishouden dat op 31 december 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of aan huishoudens die op die datum een collectieve installatie voor gas hadden.

De premie geldt voor alle variabele contracten. Had je bij de jaarwisseling een vast contract, dan krijg je de premies enkel als je dat contract had afgesloten of hernieuwd na 30 september 2021.



Hoeveel bedraagt dit tweede basispakket?

Het tweede basispakket voor elektriciteit bedraagt 61 euro per maand. Voor de maanden januari, februari en maart gaat het dus in totaal om 183 euro. Voor aardgas voorziet de federale overheid een premie van 135 euro per maand of een totaalsom van 405 euro.

Wanneer wordt dit pakket uitbetaald?

Je energieleverancier verrekent het volledige bedrag van het tweede basispakket oftewel in één beweging via de voorschot- of afrekeningsfactuur, oftewel stort hij het op je rekening. Daarbij staat steeds de vermelding ‘Federaal basispakket elektriciteit 2023' of ‘Federaal basispakket gas 2023'.

Is dit nog niet gebeurd? Dan is vandaag, 18 april, dé absolute deadline voor je energieleverancier om dit te bewerkstelligen. “Tenminste, als je factuur lager is dan de premie”, zegt Lien Meurisse, woordvoerder van de FOD Economie.



Wat als je op 18 april nog steeds niets ontvangen hebt?

Het kan zijn dat je premie niet automatisch kan worden uitbetaald, bijvoorbeeld omdat je energiecontract op een andere naam staat. “In dat geval kun je vanaf 23 april tot 31 juli een aanvraag indienen bij de FOD Economie”, zo vertelt Meurisse nog.

Wat als je recent van energieleverancier bent veranderd?

Je krijgt de premie van het bedrijf dat op 31 december 2022 jouw energieleverancier was, ook als je intussen van energieleverancier bent veranderd of bent verhuisd.

En wat met de eerdere steunmaatregelen?

Het ‘basispakket 1’ werd toegekend aan huishoudens die op 30 september 2022 een lopend contract hadden voor gas en/of elektriciteit of dan een collectieve installatie voor gas hadden.

Dit pakket komt neer op 61 euro per maand voor elektriciteit en 135 euro voor gas. In totaal komt zo uit op een korting van maximaal 392 euro voor gas en elektriciteit samen voor de maanden november en december.

Indien het eerste basispakket niet automatisch werd toegekend, kan het sinds 23 januari worden aangevraagd. De FOD Economie ontving sindsdien al meer dan 221.000 aanvragen. Dit kan nog tot 30 april.

Die deadline geldt ook voor de stookoliecheque en de pelletpremie. Voor de stookoliecheque ontving de FOD Economie al meer dan 932.000 aanvragen; voor de pelletpremie meer dan 47.000 aanvragen.



