Energieleverancier Octa+ rekent “illegaal” extra kost aan bij eigenaars zonnepanelen

Energieleverancier Octa+ rekent eigenaars van zonnepanelen sinds begin dit jaar extra kosten aan. Het gaat om meer dan 5000 klanten, en in sommige gevallen zelfs tot meer dan 200 euro extra per jaar. Dat ontdekte de onderzoeksredactie van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. Klanten worden verwittigd, maar krijgen geen andere keuze. Wie weigert, moet maar een andere leverancier zoeken. Volgens de federale ombudsman gaat het om “misleidende informatie”. Test-Aankoop dreigt met juridische stappen en ook de economische inspectie is een onderzoek gestart. Octa+ zelf is zich van geen kwaad bewust.

Waar gaat het over?

Heel wat klanten van Octa+ kregen de afgelopen weken een brief in de bus. Vanaf 1 januari moeten ze een bijkomende kost betalen voor hun zonnepanelen. Die kost hangt af van het aantal zonnepanelen en kan oplopen tot meer dan 200 euro per jaar. Octa+ voert de maatregel in bij zowel nieuwe contracten als bestaande contracten. Het gaat dus om een eenzijdige wijziging, waar klanten niets tegen in te brengen hebben.

Volgens Octa+ gaat het om zogenaamde ‘onevenwichtstarieven’. Tarieven die de energieleveranciers moeten betalen aan Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, om het onevenwicht op het net te herstellen. Dat onevenwicht ontstaat omdat eigenaars van zonnepanelen soms overtollige zonne-energie op het net steken, en anderzijds energie afnemen van het net wanneer de zon niet schijnt. Die tarieven zijn de afgelopen maanden sterk gestegen door de hogere energieprijzen. Octa+ rekent die hogere tarieven nu rechtstreeks door aan de klanten met zonnepanelen die nog beschikken over een terugdraaiende teller.

Mag dat zomaar?

“Neen”, reageert de federale ombudsman Energie, Eric Houtman. “Dit is misleidende informatie. Bestaande contracten mogen niet zomaar eenzijdig opengebroken worden." Ook Test-Aankoop is het niet eens met de demarche van Octa+. “Je kan niet zomaar contracten en cours de route wijzigen”, reageert woordvoerder Simon November. “Dit is niet gerechtvaardigd en zelfs illegaal”. Test-Aankoop zit volgende week samen met de energieleverancier om dit te bespreken. “Maar als ze niet inbinden, overwegen we gerechtelijke stappen”.

Nog volgens Testa-Aankoop bleek uit gesprekken met de CREG, de federale energieregulator, dat ook zij vindt dat dit illegale praktijken zijn. “Alleen is het vreemd dat de CREG voorlopig niet optreedt tegen Octa+.”

Octa+ zelf ziet dan weer geen problemen. In een telefonische reactie zegt het de extra kosten besproken te hebben met de VREG en de CREG, de Vlaamse en de federale energieregulatoren. “Daar is ons geen verbod opgelegd. Ik zie dus niet in waarom dit niet zou mogen." In een schriftelijke mededeling aan de klanten zei Octa+ ook al eerder dat het “wijzigingen kan doorvoeren die veroorzaakt zijn door elementen die onafhankelijk zijn van de wil van Octa+”. Klanten die weigeren de extra kost te betalen, hebben de mogelijkheid “zich in te schrijven bij een andere energieleverancier."

Is Octa+ de enige energieleverancier?

Volgens het kabinet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft het Vlaams Energie en Klimaatagentschap en de VREG gelijkaardige meldingen gekregen over verschillende leveranciers, ook naast OCTA+. Welke leveranciers precies en hoeveel klanten er dus precies getroffen worden, is niet duidelijk. Er werd gevraagd aan de Economische inspectie om dit te onderzoeken en op te treden.

Wat doe je nu best als klant?

Volgens Test-Aankoop hangt het af van je verbruik. “Indien je als klant momenteel een contract tegen een vaste prijs hebt en je nettoverbruik ligt niet dicht bij nul, raden wij je aan je huidige contract niet op te zeggen om te vermijden dat je bij een andere leveranciers hogere energietarieven moet betalen”, legt November uit.

“Als je een contract hebt met een vaste prijs, maar een nettoverbruik hebt dat dicht bij nul ligt, of als je een contract hebt met een variabele prijs, dan verander je beter van leverancier.” Een residentiële klant heeft altijd de mogelijkheid om zijn contract op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.

Wat met nieuwe klanten?

De CREG raadt klanten met zonnepanelen die een nieuw contract bij Octa+ wensen aan om op te letten. Op de tariefkaarten van de maand januari 2022 van Octa+ is de nieuwe vergoeding nog niet opgenomen. Met die vergoeding wordt dus momenteel geen rekening gehouden in de berekeningen van de verschillende prijsvergelijkers, zoals de V-test op de website van de VREG. Met andere woorden: de jaarlijkse kost die door de vergelijkers wordt opgenomen, is geen weergave van de werkelijke kost die door Octa+ zal worden gefactureerd.

