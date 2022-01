Energieleverancier Octa+ rekent eenzijdig extra kost aan bij eigenaars zonnepanelen: “Misleidende informatie”

Livios Is modulair bouwen dé woonvorm van de toekomst? Supersnel, energiezui­nig en een pak goedkoper

De Belg is geboren met een baksteen in de maag. Toch zijn er voor die baksteen alternatieven die steeds meer aan populariteit winnen, zoals prefab modulair wonen. In vergelijking met een standaard (nieuw)bouwproject is de bouwtijd korter en ligt de kostprijs lager. Maar wat is modulair bouwen nu juist? En zijn er ook nadelen? Bouwsite Livios zocht het uit.

13 januari