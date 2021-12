Energieleverancier lanceert contract met kernenergie: Waarom doen ze dat? En is het goedkoper?

MijnenergieOp een moment dat de kernuitstap de politieke gemoederen blijft beroeren, lanceert ENBRO een energiecontract dat nucleaire energie met hernieuwbare energie combineert. Het bedrijf biedt met de merknaam TINA Energy (voluit: There is No Alternative) naar eigen zeggen het eerste en enige compleet CO2-vrije energiecontract. “We willen consumenten en ondernemers een stem geven in het debat rond de kernuitstap”, luidt het. Maar wat betekent dit nieuwe energieaanbod voor de consument? Mijnenergie.be legt uit.

Wat is het uitgangspunt?

Volgens bestuurder Luc Demeyere van ENBRO – het bedrijf achter TINA Energy – valt de shift naar hernieuwbare energie moeilijk te rijmen met de stopzetting van onze kernproductie, wat hij ‘de grootste en veiligste bron van CO2-vrije energie’ noemt. Hij vindt het bouwen van gascentrales in combinatie met het sluiten van kerncentrales onaanvaardbaar.

Welke energie biedt TINA Energy aan de consument?

TINA Energy vult hernieuwbare energie afkomstig van zon en wind aan met nucleaire energie. Bij de opwekking van kernenergie komt in tegenstelling tot de verwerking van fossiele brandstoffen als aardolie en steenkool amper CO2 vrij, waardoor TINA Energy zich als CO2-neutraal profileert.

Is CO2-vrije energie gelijk aan groene energie?

Kernenergie valt niet onder de noemer groene energie. Kernenergie is niet hernieuwbaar. De voorraad uranium die kernenergie als splijtstof gebruikt, is immers eindig. Daarnaast ontstaat er bij de productie van kernenergie radioactief afval. In omgekeerde richting geldt ook: biomassa wordt als groene energie beschouwd, maar bij verbranding ervan komt CO2 vrij. Groene energie staat dus ook niet altijd synoniem voor CO2-vrije energie.

Wie levert de energie?

Voor de verdeling aan consumenten neemt ENBRO Mega onder de arm, voor de ondernemers staat Elindus garant voor de leveringen. TINA Energy biedt ook aardgascontracten aan, waarbij het de CO2-emissierechten compenseert.

Is CO2-vrije energie ook goedkoper?

TINA energy biedt naar eigen zeggen in de huidige marksituatie competitieve en duidelijke variabele tarieven aan. Een analyse via de vergelijkingssite Mijnenergie.be wijst uit dat TINA Energy zich qua prijszetting in de buik van de energiemarkt nestelt: er zijn zowel goedkopere als duurdere tarieven beschikbaar.

“Kritische stem laten horen”

Luc Demeyere stelt dat TINA Energy de consument en ondernemer een stem in het energiedebat geeft. “Binnen een complexe markt zijn meer en meer mensen bezig met de reductie van hun CO2-uitstoot. TINA Energy is er voor allen die hun bijdrage willen leveren op een verstandige manier, voor zij die op een toekomstgerichte manier hun stem willen laten gelden”, luidt het.

Wie is ENBRO Group?

Het Belgische ENBRO Group is in vijf Europese landen actief op de energiemarkt met bedrijven als ENBRO, Gaele – de energieassistent van Test Aankoop – en Earth. De ENBRO groep installeerde in de voorbije jaren ongeveer 50 MWp zonnepanelen en negotieert jaarlijks zowat 250.000 energiecontracten.

Co2-neutrale, groene of grijze energie: Bekijk hier wat voor energie jouw leverancier aanbiedt.

