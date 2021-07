Energiekosten tot drie keer duurder dan vorig jaar : hoe beperk je de impact?

Al bijna 3.000 faillisse­men­ten in 2021: dit moet je weten als jouw bedrijf over de kop gaat

6 juli In de eerste 25 weken van dit jaar werden er in ons land 2.960 bedrijven failliet verklaard. Daarbij gingen er 6.830 jobs verloren, blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Behoor jij tot de ongelukkigen? Of heb je het vermoeden dat jouw werkgever eveneens in slechte papieren zit? Jobat.be legt uit welke stappen je best onderneemt.