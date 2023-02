“Energiecrisis wordt voedingscrisis”: inflatie daalt, maar prijs van voeding niet

De inflatie, die aangeeft hoe snel de prijzen stijgen, is voor de vierde keer op rij gedaald. Het leven werd in februari ‘maar’ 6,6 procent duurder. Vorige maand was dat nog 8,05 procent. Energie en huishoudapparaten werden zelfs goedkoper in vergelijking met vorige maand. Toch is er geen reden om te vieren. De prijs van voeding blijft namelijk nog wel de hoogte inschieten.