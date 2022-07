Energie weldra nóg duurder: "verwacht 600 euro voor gas en 350 euro voor stroom te moeten opleggen”

Onzekerheid en hittegolf

Hoewel Rusland de gastoevoer richting Europa via de pijpleiding Nord Stream 1 heeft heropgestart (en ondertussen al teruggeschroefd), blijft de onzekerheid de energiemarkten domineren. Daarnaast deden ook de hittegolven in Europa het sentiment op de energiebeurzen geen goed. Warme temperaturen verhogen immers de energievraag om woningen en kantoren koel te houden. Het droge weer leidt daarnaast tot bezorgdheid rond een geringe beschikbaarheid van waterkrachtcentrales in Zuid-Europa.

De combinatie van die nefaste factoren laat zich duidelijk voelen op de stroombeurs Belpex, waar marktpartijen stroom kopen en verkopen. Op 25 juli bedroeg de gemiddelde prijs voor juli 310,55 euro per megawattuur (MWh), ten opzichte van het maandgemiddelde van 219,10 euro/MWh in juni. Dat betekent een stijging van maar liefst 41,74%. Ter vergelijking: een jaar geleden klopte het maandgemiddelde nog af op 77,42 euro/MWh.

Wat met de aardgasprijzen?

Het effect van de heropgestarte Russische gastoevoer richting Europa heeft de aardgasprijzen slechts beperkt getemperd. De Dutch TTF Gas Future, de toonaangevende future voor de gasprijzen in Europa, noteerde maandagochtend 25 juli op 164,750 euro voor een MWh. Dat is significant minder dan het peil van 200,90 euro/MWh begin maart, maar nog altijd veel hoger dan voor de crisis in Oekraïne. Bovendien parkeerden de aardgasprijzen in juli continu op een bijzonder hoog peil, waardoor we ook op een recordkoers afstevenen.

Wat is het effect op jouw stroomfactuur?

Wanneer we een van de populairste energiecontracten aanpassen aan de huidige indexering, dan stijgt de jaarprijs bij een gemiddeld verbruik begin augustus met 310,45 euro voor elektriciteit en maar liefst 588,15 euro voor aardgas. De geschatte jaarfactuur voor elektriciteit loopt op die manier op tot ongeveer 1.773,33 euro, voor aardgas gaat het om 2.648,61 euro.

Kristof De Paepe van Mijnenergie.be verduidelijkt: “Hoewel de maand nog niet is afgelopen en er dus nog schommelingen kunnen optreden, lijkt het er op basis van de huidige prijsniveaus zeer sterk op dat de vorige recordprijzen voor de consument andermaal met glans sneuvelen. Aangezien onze simulatie uitgaat van variabele tarieven, kunnen die prijzen de volgende maanden uiteraard verder omhoog of omlaag evolueren.”

Wie vandaag nog tot de gelukkigen met een vast energiecontract behoort, zal die prijsstijging vooralsnog niet gewaar worden. Beschik je over een variabel contract, dan zal de kilowattuurprijs al bij de volgende automatische prijsaanpassing – die op maand- of kwartaalbasis gebeurt - fors oplopen. Dat is ook het geval voor wie nu een nieuw contract moet afsluiten. Enkel Luminus biedt vandaag nog een contract met vaste tariefformule aan. Wie de prijsopstoot van augustus voor wil zijn en de huidige prijzen wil vastklikken, kan dat wel slechts via een beperkt aantal kanalen, zoals de eigen website. Luminus liet eerder al weten dat het zijn aanbod elke maand evalueert aan de hand van de marktomstandigheden en de ontwikkeling van de marktprijzen.

Wat kan je zelf ondernemen?

Aangezien nagenoeg alle leveranciers enkel nog variabele contracten aanbieden, kan je moeilijk aan de huidige prijzenhausse ontsnappen. Door te kiezen voor het goedkoopste contract op de markt, slaag je er wel in de impact zo laag mogelijk te houden. Het spreekt voor zich dat je niet betaalt voor de energie die je niet verbruikt. Het valt dus meer dan ooit aan te raden om jouw energieverbruik waar mogelijk terug te schroeven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijnenergie:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijnenergie.

MijnEnergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.

Herbekijk ook: Moeten we op gasrantsoen? We leggen het voor aan een energie-expert