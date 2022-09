Energie besparen: zet je jouw verwarming wat lager of best volledig af wanneer je op het werk bent?

MijnenergieMet de huidige hoge energieprijzen kan je deze winter besparen door weer vaker op kantoor te werken. Maar wat doe je ondertussen met de verwarming thuis? Laat je die naar een lagere temperatuur zakken, om die ’s avonds opnieuw op een hoger vermogen te schakelen? Of houd je best een constante temperatuur aan? Stijn Verbeke, onderzoeker bij EnergyVille/VITO en Universiteit Antwerpen, zocht het voor Mijnenergie.be uit.

“Om energie te besparen, bewijst het tijdelijk verlagen van de thermostaat in de meeste woningen zeker zijn nut”, geeft de expert aan. “Door ’s nachts de thermostaat lager in te stellen – bijvoorbeeld op 16 °C in plaats van 20 °C in de leefruimte, keuken en badkamer – bespaar je gemiddeld 4 à 5% op je verwarmingsfactuur. Zet je de thermostaat niet enkel ’s nachts maar ook overdag lager wanneer niemand thuis is, dan kan je je verbruik met ongeveer 10% reduceren in vergelijking met het aanhouden van een constante temperatuur.”

Die simulatie houdt rekening met het feit dat je verwarmingstoestel tijdelijk een hoger vermogen zal moeten leveren om de woning weer op de gewenste temperatuur te brengen. “Dat hogere vermogen is tijdelijk. Tijdens de uren dat de woning koeler is, verliest je woning minder warmte door de luchtverversing of gebouwschil. Dat compenseert ruimschoots de tijdelijke extra hoge warmtevraag bij het weer op temperatuur brengen”, duidt Stijn Verbeke.

Wat met goed geïsoleerde woningen en vloerverwarming?

In goed geïsoleerde woningen is het effect minder uitgesproken. “De goede isolatie en luchtdichte gebouwschil houdt de warmte in dat geval beter binnen. Een tijdsspanne van enkele uren is te beperkt om de temperatuur binnenshuis sterk te laten zakken in zo’n woning. Gezien de energiefactuur al fors lager ligt dan bij de gemiddelde Vlaming, zal de extra besparing van enkele bijkomend procenten door dag- of nachtverlaging vrij beperkt blijven.”

Eenzelfde conclusie geldt voor vloerverwarming. “In plaats van het water in je radiator op te warmen, zal je de volledige vloer opwarmen. Dat is een zeer traag reagerend systeem. Dag- of nachtverlaging zal hier geen energiebesparing opleveren en hoogstens het systeem ontregelen. En als dat systeem gekoppeld is aan een warmtepomp en je hebt zonnepanelen (en geen terugdraaiende teller), dan moet je al helemaal niet twijfelen: het is financieel voordeliger om je warmtepomp overdag op eigen opgewekte stroom te laten werken.”

Elektrische bijverwarming in badkamer

Voor de badkamer kan een duurdere, elektrische bijverwarming soelaas brengen. “In plaats van de kamerthermostaat in te stellen op 24 °C, zou je er voor kunnen opteren om die op 18 of 20 °C te zetten, en enkel op momenten dat je in bad gaat of een douche neemt tijdelijk bij te verwarmen met een elektrisch ‘vuurtje’ of een blazer”, aldus de expert.

Wie op wintervakantie trekt, kan de thermostaat nog lager instellen. “Je laat de temperatuur best niet onder de 12 °C zakken om vochtproblemen te voorkomen. Een programmeerbare thermostaat kan je zo instellen dat de woning weer aangenaam warm is bij je geplande thuiskomst. Heb je een apart systeem voor sanitair warm water, vergeet het dan niet uit te schakelen.” Lees hier meer tips om thuis energie te besparen wanneer je op vakantie bent.

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijnenergie. MijnEnergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.