En plots lijkt er aardgas op overschot: gaat gasprijs écht richting 0 euro? En kan ik mijn voorschotfactuur al aanpassen?

De Europese gasprijs is voor het eerst sinds juni onder de 100 euro per megawattuur gedaald en kan de komende dagen en weken nóg sterker dalen. Op de sportmarkt voor levering in het volgende uur ging de prijs vandaag zelfs even negatief. Is de kentering in deze energiecrisis daarmee ingezet? En wat betekent dat voor mijn energiefactuur? “Voor sommige consumenten heeft het zin om het voorschotbedrag naar beneden aan te passen.”