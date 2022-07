Emily (29) spaart 490 euro per maand: “Alles wat ik uitgeef, zet ik in een Excel-document”

Eigen woning kopen? Dan betaal je gemiddeld al snel 57.000 euro aan eigen middelen

Een woning kopen blijft haalbaar in ons land, maar wie wil kopen, moet wel meer eigen middelen bijdragen. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank. Voor jonge gezinnen, die vaak minder inkomsten hebben, of andere gezinnen in een minder gunstige financiële situatie betekent dat in bepaalde gevallen kleiner kopen of verder van de stad gaan wonen.

