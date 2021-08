Els de Schepper (55) over haar vakantie: “Ik verkies een vijfsterrenhotel”

Huurprij­zen op recordhoog­te: Netwerk tegen Armoede wil breder toeganke­lij­ke huurpremie

12 augustus De gemiddelde huurprijs voor een appartement in Vlaanderen is in het voorjaar van 2021 voor het eerst boven 750 euro per maand gestegen. Het Netwerk tegen Armoede spreekt in een persbericht vandaag van een wooncrisis. De organisatie pleit voor een breder toegankelijke huurpremie en dringende maatregelen en investeringen in de private en sociale huurmarkt.